Hanno colpito all'ora di pranzo. Sono sbucati dal pavimento quando il negozio aveva chiuso alle 13 e avrebbe riaperto nel pomeriggio. Anche le altre attività che si affacciano sullo stesso marciapiede erano chiuse. Una banda di ladri nel giro di poco tempo ha messo a segno un furto nel negozio Compro Oro di via Pontinia a Latina alle spalle di via Isonzo. A quanto pare la gang non ha lasciato nulla al caso e ha agito con grande sicurezza. I ladri sono entrati dai garage nel seminterrato e hanno praticato un foro per entrare nel locale. In fase di quantificazione il bottino del colpo che comunque è ingente. Sul caso indagano i carabinieri, ad agire una banda di professionisti.