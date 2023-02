Un inizio settimana decisamente complicato per i bambini che frequentano la scuola primaria Garibaldi di Borgo Santa Maria a Latina. E' stato accertato un caso di scabbia in una delle sei classi del plesso che ricade nell'istituto comprensivo Vito Fabiano e sabato la dirigente ne ha dato comunicazione alle famiglie con una circolare e una brochure informativa. «Con la presente si informa che dalla ASL di Latina – scrive la dirigente Teresa Assaiante - è stato segnalato un caso di scabbia in una classe della Scuola Primaria Garibaldi di Borgo Santa Maria. Si raccomanda di effettuare una sorveglianza sui bambini al fine di evidenziare tempestivamente eventuali sintomi ascrivibili a scabbia per un periodo di 2 mesi e di informare il pediatra per valutare se effettuare visita dermatologica e/o profilassi farmacologica in base allo stato clinico. Questo periodo di sorveglianza di almeno 2 mesi è a partire dal 02/02/2023».