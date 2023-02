Attimi di terrore per una famiglia ieri ad Aprilia. Il loro bambino infatti, ad un certo punto ha accusato un malore dovuto molto probabilmente ad un pezzo di cibo che gli ha ostruito le vie aeree. L'allarme è scattato nel pomeriggio nel quartiere a nord della città. Sul posto si sono portati gli equipaggi di una ambulanza e dell'automedica. Quando sono giunti sul posto gli uomini del 118 hanno capito subito che la situazione era piuttosto grave. Le vie aeree del bambino, un piccolo di quasi dieci anni, sono state disostruite, ma le sue condizioni hanno spinto il medico a richiedere l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento d'urgenza al Bambin Gesù. L'elicottero è quindi atterrato qualche minuto dopo, in uno spazio verde di via Umbria. Nel frattempo il piccolo veniva stabilizzato per il trasferimento all'ospedale pediatrico romano dove è arrivato ed è stato ricoverato in codice rosso. La zona intorno a via Umbria, per i minuti necessari al soccorso, è stata momentanemanete chiusa al traffico. Adesso si attendono notizie dal Bambin Gesù sulle condizioni del piccolo. Non è al momento dato sapere se a causargli l'ostruzione sia stato del cibo, come si sospetta, o qualche altra cosa che il piccolo potrebbe aver ingerito per sbaglio.