Si cerca ancora il pirata. I proprietari delle due auto pesantemente danneggiate da un soggetto al momento rimasto ancora sconosciuto che nella notte dell'altro ieri ha sbandato finendo contro i mezzi parcheggiati, hanno lanciato un appello sui social. «Tra la sera del 06 febbraio verso le 23:30 e le 00:30 circa del 07 febbraio qualcuno ha pensato bene di creare questo e scappare - scrive Marialucia Vigilanti pubblicando le foto delle vetture danneggiate in piazza della Repubblica, meglio nota come piazza del monumento ad Aprilia -. Se qualcuno ha visto marca, modello o targa mi contatti in privato. Grazie».

Al momento si attendono novità da parte dei carabinieri di via Tiberio che hanno acquisito i filmati di alcune telecamere da cui si spera si possa risalire alla vettura, forse una station wagon, e quindi al responsabile dei danni che dopo lo scontro ha pensato bene di fuggire via.