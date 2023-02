Martedì scorso dovevano essere effettuati i funerali, ma la sua tumulazione è stata bloccata dall'intervento della magistratura di Cassino, che ha disposto l'esame autoptico. La vicenda riguarda una pensionata di settantotto anni di Scauri, la quale è deceduta domenica scorsa all'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove si trovava ricoverata per le conseguenze riportate in un incidente stradale, avvenuto diversi giorni fa a Penitro di Formia. In seguito all'impatto la signora ha riportato delle conseguenze fisiche, tanto da essere ricoverata in ospedale. Qui i sanitari hanno prestato le cure del caso, ma la donna non ce l'ha fatta e domenica scorsa ha cessato di vivere.

L'agenzia funebre Vento aveva iniziato l'organizzazione delle esequie funebri, ma dal Tribunale di Cassino, il magistrato Chiara D'Orefice ha bloccato i funerali, disponendo la perizia necroscopica. Un esame teso a far chiarezza sulle cause del decesso, avvenuto a distanza di tempo dal giorno del sinistro stradale. Quindi funerale rimandato e trasferimento della salma all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove sarà effettuato l'esame autoptico.