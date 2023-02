Lutto nell'ambiente politico minturnese per la morte di Vito Romano, ex sindaco di Minturno ed ex assessore provinciale. Ieri sera, all'età di 71 anni, si è spento uno dei protagonisti della politica minturnese.

Da qualche giorno si trovava ricoverato presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia, per una grave emorragia cerebrale. In città da giorni non si parlava di altro, in quanto Vito Romano era l'amico di tutti, la persona che aveva un sorriso per ognuno che incontrava. Probabilmente i funerali si svolgeranno sabato e la salma forse già da domani sarà composta all'interno dell'aula consiliare del comune di Minturno, dove verrà allestita la camera ardente.