Tragico incidente stradale questa mattina a Santi Cosma e Damiano, in seguito al quale ha perso la vita una 33enne di Minturno.

La donna era alla guida della sua auto e stava percorrendo via Porto Galeo in direzione Minturno. Improvvisamente per cause in corso di accertamento l'auto e sbandata ed e finita fuori strada.

Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto di sono portati i Carabinieri della Compagnia di Formia per i rilievi del caso. Sconosciute le cause del sinistro che dovrebbe essere avvenuto prima delle sette di questa mattina.