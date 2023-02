Accenna un sorpasso, poi ci rinuncia e rientra sulla propria corsia sulla quale, però, la conducente di una vettura che si stava immettendo dallo svincolo di via Mascagni non riesce a evitare un lieve tocco. E così la Mercedes su cui viaggiava una donna di 38 anni insieme alla figlia di un anno e mezzo (per fortuna illesa) sbanda e viene centrata da una terza vettura che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso, finendo per rigirarsi e fermarsi contro mano.

E' di una sola ferita il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina sulla Pontina tra gli svincoli di via Mascagni e viale Europa, e di un soggetto da ricercare, il conducente della vettura, una utilitaria, che con la sua manovra avrebbe causato la carambola che non si è fermato ed è sparito nel nulla. Sul posto l'intervento degli agenti della Polizia stradale di Aprilia che stanno cercando elementi per risalire all'auto sparita.