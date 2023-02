Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel pomeriggio all'incrocio tra strada Congiunte sinistre e via Mercurio, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, una Lancia Ypsilon è finita nel fosso che costeggia la strada dopo avere urtato lateralmente una Fiat Punto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le due vetture viaggiavano nella stessa direzione di marcia su strada Congiunte verso strada Epitaffio, con la Fiat che si era fermata al centro della strada per girare in via Mercurio. In quel frangente è sopraggiunta a velocità sostenuta la Ypsilon, che ha cercato di evitare l'impatto, ma è finita diritta fuori strada. A bordo della Lancia c'erano una giovane donna e la figlia, trasportate entrambe in ospedale da un'ambulanza in condizioni non gravi, mentre nella Fiat due donne e due bambini, tutti illesi.