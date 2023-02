Due distinte operazioni sono state portate a termine dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio sul litorale romano: tre le persone arrestate.

A Nettuno è finito in manette un 17enne del posto, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione abusiva di armi. I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno lo hanno fermato alla guida di un'auto, in via Taglio delle Cinque Miglia e il giovane è stato trovato in possesso di circa 94 g di hashish. La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell'indagato, ha portato al sequestro di ulteriori 8 kg di marijuana, divisi in grandi buste da circa un chilo e un fucile del tipo doppietta a canne mozze, illegalmente detenuto, unitamente al relativo munizionamento, composto da 30 cartucce calibro 12. Il 17enne è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma.

Ad Anzio, invece, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 57enne italiano e un 43enne romeno, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. I militari, durante un servizio perlustrativo nel quartiere "Zodiaco", avevano notato una costante presenza di persone, già note per problemi di tossicodipendenza, nei pressi di uno specifico appartamento della zona. Di conseguenza procedevano con una perquisizione domiciliare all'interno dello stesso, ove erano presenti i due uomini. Al termine, rinvenivano 105 dosi di crack, alcuni grammi di hashish e marijuana ma soprattutto quattro radio ricetrasmittenti modello walkie talkie, utilizzate per comunicare con le vedette, al fine di eludere i controlli delle forze dell'ordine e nascondere gli stupefacenti prima del loro arrivo. Inoltre, erano presenti in casa diversi fogli manoscritti, riportanti appunti relativi all'attività di spaccio. Infine, gli stessi avevano creato una fessura nella parte inferiore del portone d'ingresso, dalla quale era possibile eseguire lo scambio sostanza / denaro, senza alcun contatto tra venditore e acquirente. Al termine delle formalità di rito, l'italiano veniva tradotto presso il proprio domicilio e lo straniero in camera di sicurezza, a disposizione dell'A.G., in attesa del giudizio direttissimo. Al termine, l'italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari e lo straniero è stato tradotto presso la casa circondariale di Velletri.