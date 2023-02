È stato necessario l'intervento della Polizia ieri pomeriggio in via del Lido, nella rotatoria allo svincolo della strada statale Pontina, dove un giovane si è avventato contro l'auto di una donna in seguito a un tamponamento, per aggredirla verbalmente. Impaurita dalla reazione violenta dell'altro conducente, infatti, la donna è rimasta nell'abitacolo mentre il ragazzo prendeva a pugni il finestrino e le urlava frasi con tono minaccioso. All'arrivo delle pattuglie della Squadra Volante la situazione si era calmata, poi è stato necessario l'intervento della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti sui veicoli.



La dinamica è piuttosto chiara, perché l'Audi A5 guidata da un ragazzo di 25 anni ha tamponato un suv Volvo che la precedeva nella rotatoria. Entrambi i mezzi erano diretti verso il centro e il suv guidato dalla donna si era fermato nel bel mezzo della rotatoria perché una vettura sbucata da via Ferrazza, la complanare della Pontina che costeggia la corsia in direzione, nord, era imboccata nella rotatoria senza concedere la precedenza. Insomma, il suv aveva la precedenza, ma la conducente si era spaventata e aveva frenato mentre percorreva il rondò. Una manovra improvvisa che ha colto di sorpresa il giovane alla guida della berlina Audi: non ha fatto in tempo a frenare a sua volta e l'impatto con la vettura che lo precedeva è stata inevitabile. Insomma, la responsabilità del tamponamento era a carico della seconda vettura, anche se la prima si era fermata improvvisamente laddove avrebbe dovuto approfittare della precedenza. Una situazione che ha fatto scattare l'ira del giovane, sceso subito dell'abitacolo per protestare, ma in maniera fin troppo violenta. Le parti comunque sono state identificate e la donna aggredita verbalmente ha la facoltà di formalizzare una querela. I successivi riscontri hanno permesso di accertare che l'Audi non era in regola con la revisione, scaduta da un paio di settimane.