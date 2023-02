Da alcuni giorni le ditte interessate stanno ultimando i lavori di costruzione della pista ciclabile Latina Latina mare che dall'anello del centro e da piazzale dei Bonificatori si riconnette con via del Lido collegando due parchi e tre scuole della città. Una novità annunciata dopo che il progetto definitivo per la riqualificazione e l'implementazione del collegamento ciclabile era stato approvato prima in giunta nel 2021 e poi in consiglio comunale. L'intervento, che ha un importo complessivo di 484mila euro – somma finanziata dall'Istituto per il Credito Sportivo con mutuo agevolato nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in Pista 2019" – era stato messo a punto per completare il tratto di ciclabile di Via Volturno, affianco allo stadio comunale, e per portare avanti l'idea complessiva di mobilità dolce che vede l'anello ciclabile del centro come fulcro di una serie di radiali dirette verso l'esterno della città. Il nuovo tratto in sostanza ne congiunge due esistenti: l'anello ciclabile, dall'altezza delle poste centrali, con la pista di Via del Lido e sarà il primo della raggiera di collegamento prevista tra il centro storico e le zone più periferiche. Il progetto così come è stato concepito e realizzato è a servizio anche del Parco Santa Rita e delle tre scuole vicino alle quali passerà la pista: oltre al Grassi, punto di arrivo del collegamento, anche la Corradini e il plesso di Via Bachelet. Prevista anche la realizzazione di un tratto vicino alla scuola dell'infanzia San Marco e, quello già realizzato a lato dello stadio Francioni lungo la strada che fiancheggia il Palabianchini.