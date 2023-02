Vincita record alla Tabaccheria numero 4 di Borgo Montenero. Con un gratta e vinci Turista per Caso da 5 euro un fortunatissimo o una fortunatissima si è aggiudicato circa due milioni di euro. Soddisfatte le titolari Pina e Chiara che non sanno chi sia il vincitore baciato dalla dea bendata.

