I poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un cittadino croato 36enne, in esecuzione di un mandato d'Arresto Europeo emesso dalle Autorità di polizia della Germania a seguito di condanna per reati contro il patrimonio. Gli accertamenti volti al suo rintraccio hanno consentito di accertare la sua presenza in un albergo del capoluogo, dove è stato trovato e bloccato alle prime luci dell'alba. L'uomo è stato accompagnato in carcere a disposizione dei giudici della Corte d'Appello per la sua estradizione.