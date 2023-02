Incendio in un appartamento, paura in via IV Novembre. Un palazzo vicino alla scuola Morante è stato evacuato a seguito del rogo che è scaturito intorno all'ora di pranzo in un'abitazione al piano terra. Sul posto per le operazioni di spegnimento sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari dell'associazione Alfa di Aprilia. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per soccorrere l'anziana che vive nell'appartamento, rimasta intossicata ma non ferita, i carabinieri del reparto territoriale e la polizia locale. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento.