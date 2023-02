Incendio in un appartamento a Formia, evacuata una palazzina.

L'incendio è scoppiato nella notte in un edificio di edilizia popolare di quattro piani. Sul posto in via Palazzo, le squadre territoriali dei vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte. Le fiamme stavano coinvolgendo alcuni vani di una abitazione posta al piano rialzato. Immediatamente il personale de4i vigili del fuoco iniziava le fasi di spegnimento ed accertarsi che all'interno non vi fosse nessuno.

Considerato che il fumo generato dalla combustione aveva invaso il vano scale ed anche gli appartamenti sovrastanti, si rendeva necessario evacuare momentaneamente, a scopo cautelativo, l'intero stabile composto da 12 appartamenti di cui al momento 10 abitati.

Tutte le persone evacuate venivano visitate sul posto dal 118, solo una persona anziana veniva trasportata in ospedale dell'ambulanza per accurati accertamenti. Ignote, al momento le cause dell'incendio. I vigili del fuoco hanno dichiarato momentaneamente inagibile lo stabile.