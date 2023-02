E' stata una frazione di pochi istanti, il tempo di uscire di casa e vedere tra il buio del cortile quella luce provenire da una torcia in mano a qualcuno. E non appena il ladro ha sentito il rumore della porta ha capito di essere stato scoperto ed è fuggito tra le campagne di via Aprilia, probabilmente insieme ai suoi complici. Il fatto è accaduto giovedì nella zona periferica di Cisterna, dopo l'ora di cena.

Nonostante le finestre chiuse e la televisione accesa, i rumori provenienti dall'esterno hanno insospettito il residente che una volta uscito dalla porta ha subito notato la luce nel suo giardino e la sagoma di un uomo. Ma prima che potesse fare qualunque cosa, il ladro è letteralmente sparito nel nulla. E quanto accaduto nelle scorse ore non è stato l'unico episodio in città. Quattro giorni prima in via Montellanico, sono entrati nel cortile di un'abitazione in pieno pomeriggio mentre all'interno della casa era presente una persona. Ma anche qui sono stati scoperti e messi in fuga. Sono stati anche visti parzialmente in volto poiché travistato da un cappello. Uno di loro aveva anche un walkie talkie a monito che la coppia non fosse sola. In concomitanza dei fatti sono tornate ad animarsi anche le chat del gruppo delle sentinelle virtuali "Basta furti a Cisterna". Le vittime dei tentati furti hanno segnalato gli episodi alla community di oltre 6mila utenti.