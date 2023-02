I serrati controlli della Polizia hanno permesso di catturare, nei giorni scorsi, un pericoloso latitante, un nomade di nazionalità croata di 36 anni che da mesi era diventato "invisibile" evitando l'arresto. Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca in seguito a una condanna per episodi di furto e rapina consumati proprio in Germania.

In particolare l'attività di controllo e prevenzione assicurata dalla Squadra Volante della Questura di Latina ha permesso di portare a termine la cattura evitando che l'uomo riuscisse a dileguarsi, perché a tradirlo in realtà è stata una lite in famiglia con la moglie, o almeno questa è stata la motivazione con cui il ladro aveva deciso di lasciare il tetto coniugale per recarsi a dormire in albergo.