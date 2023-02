Un incidente che comunque è avvenuto qualche ora prima del ritrovamento del corpo senza vita di Selenia Mastantuono, la trentatreenne di Minturno deceduta in seguito alle gravi ferite riportate, dopo essere uscita fuori strada con la sua auto in via Porto Galeo a Santi Cosma e Damiano. Questa sembra essere la prima certezza dei Carabinieri, che, giunti sul posto poco prima delle otto di venerdì mattina, perché avvertiti da un passante, hanno rilevato che il motore della Fiat Punto era freddo e quindi sarebbe trascorso del tempo dal momento dell'incidente.

Un lasso di tempo che non avrebbe consentito i soccorsi tempestivi, anche perché nessuno ha segnalato l'incidente. Ciò anche in considerazione del fatto che, con tutta probabilità, l'uscita di strada della trentatreenne è avvenuta di notte e, presumibilmente, non c'erano altre auto in zona. Ma quale è la causa della perdita del controllo dell'autovettura che Selenia stava guidando? Gli investigatori non scartano alcuna ipotesi, compresa quella di un colpo di sonno. Del resto la donna aveva una vita molto intensa, tra famiglia e lavoro. La mattina accompagnava il figlio, che frequenta la quarta elementare, al plesso Monsignor Fedele di Minturno, dove poi tornava al termine delle lezioni. Nel tardo pomeriggio, sino a tarda sera, lavorava in una pizzeria di Minturno, da dove, l'altra notte, si sarebbe recata in un centro del nord casertano. Quindi il rientro a casa e il passaggio su via Porto Galeo, dove purtroppo ha perso la vita. L'auto, secondo gli accertamenti, ha sfondato il guardrail e dopo essersi ribaltata è finita prima contro un muretto e poi si è fermata in un terreno adiacente. Essendo buio i pochi passanti che con le loro auto transitavano sulla strada, non si sono accorti di nulla e solo quando si è fatto giorno è stata notata quella Fiat Punto con il corpo ormai senza vita di Selenia e quindi è stato lanciato l'allarme. L'impatto è stato violento e per la donna non c'è stato più nulla da fare. Da accertare se la morte è stata istantanea o se il suo cuore ha cessato di battere successivamente all'incidente. Tutti elementi che saranno chiariti dall'autopsia che il magistrato ha disposto.