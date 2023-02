L'azione è stata fulminea. Studiata nei minimi dettagli, a partire anche dalla scelta del giorno: verso il fine settimana con l'incasso che è sempre maggiore rispetto agli altri giorni.

Venerdì sera una guardia giurata, mentre stava andando a versare l'incasso del supermercato Orvel, è stata rapinata da uno sconosciuto.



E' successo tutto in una manciata di secondi. L'uomo dopo la chiusura dell'attività commerciale aveva preso il denaro contenuto in alcuni cassetti per versarli nella cassa continua in uno sportello di fronte al supermercato. Il vigilante dell'istituto privato Corpo Vigili Giurati - in base a quanto accertato - è stato avvicinato da un uomo che era solo e ha sfruttato il fattore sorpresa ed è piombato di spalle. Era armato di pistola, ha scarrellato l'arma puntandola alla testa del vigilante e lo ha minacciato. La reazione è stata immediata, la guardia giurata ha buttato per terra le cassette - in base ai primi accertamenti - nel tentativo di non farle prendere al malvivente che le ha raccolte e le ha messe in uno zaino. Il vigilante ha inseguito il rapinatore che è riuscito a far perdere le tracce svanendo nell'oscurità con il malloppo.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa della Questura. In fase di quantificazione il bottino del colpo. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Latina per risalire all'autore, la cui azione è stata molto precisa senza esitazioni e senza tradire il minimo nervosismo. In base a quanto è emerso il colpo è stato studiato nei minimi dettagli e il responsabile del raid sapeva perfettamente come agire, ha aspettato che la vittima fosse da sola e ha scelto il momento propizio per colpire mentre il vigilante stava depositando i soldi in contanti. Non è escluso anche che lo abbia seguito qualche tempo prima per avere ogni informazione sugli spostamenti.

Al vaglio ci sono anche le immagini di alcune telecamere che sono nella zona.

Non è il primo episodio del genere che avviene in via San Carlo da Sezze, una rapina simile e quasi con le stesse modalità era stata messa a segno sempre ai danni di un vigilante nel maggio del 2016. Anche in quella circostanza una guardia giurata quando stava versando i contanti nello sportello era stata rapinata.