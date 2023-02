La scrutatrice ha sorpreso la presidente mentre frugava nella sua borsa. La giovane ha chiesto spiegazioni e la donna non ha saputo darne. A quel punto è stata chiamata la polizia, prontamente intervenuta. Denuncia e rimozione dalla presidenza del seggio.

