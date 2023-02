Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione di Latina ieri all'alba. Sono ignoti i motivi del decesso della 71enne. La scoperta è avvenuta alle 5,30. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa della Polizia che ha inviato gli equipaggi della Squadra Volante allertati da una chiamata per ricostruire i fatti e che hanno cercato di capire come sia deceduta, M.C., queste le sue iniziali.

Non si esclude anche l'ipotesi di un gesto volontario da parte della donna e su questo sono in corso accertamenti ma al momento sembra un'ipotesi. Una volta che i poliziotti hanno controllato l'abitazione e hanno ascoltato alcune persone che vivono nell'edificio per capire cosa sia accaduto, del caso è stata informata la Procura e il pubblico ministero di turno Giuseppe Miliano che per non lasciare nulla di intentato ha disposto un esame autoptico sul corpo della donna.

In Procura è stato aperto un fascicolo e le risposte che arriveranno dall'esito delle operazioni peritali indirizzerano le indagini. Nelle prossime ore, forse già oggi, sarà affidato l'incarico e una volta terminate l'esame la salma sarà a disposizione dei familiari per i funerali. Per conoscere i risultati ci vorranno almeno sessanta giorni di tempo. Gli accertamenti della Polizia intanto vanno avanti.