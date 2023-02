Ennesimo raid vandalico nel cuore di Cisterna. Dopo i danni perpetrati alle giostrine dei parchi pubblici e dopo il vile atto nella mostra a Palazzo Caetani di Maria Pia Biagini, ad essere presa di mira da ignoti sono stati gli addobbi sul corso installati per festa degli innamorati. I commercianti del centro infatti, hanno cercato di creare la giusta atmosfera in vista della ricorrenza di San Valentino grazie anche alla sinergia con gli artisti dell'Hawana family. Ma a quanto pare nella notte tra venerdì e sabato qualcuno si è divertito a staccare dai pali le opere create dagli artisti, alcune anche danneggiati. Ieri mattina, all'arrivo dei commercianti sul corso l'amara scoperta.

Tra i primi ad esprimere massima solidarietà e piena condanna per l'accaduto è stata la delegata agli eventi Aura Contarino con un lungo post sul suo account social: «Vorrei esprimere solidarietà all'Associazione Commercianti del Centro per il gesto di qualcuno che ha danneggiato le installazioni preparate per San Valentino. Dobbiamo cercare di intercettare, come amministratori e come cittadini, i disagi che coinvolgono alcuni di noi, che sentono il bisogno di agire in questo modo, mandando inequivocabilmente messaggi. Sono atti che ledono tutti noi, ma non possiamo soffermarci solo sulla superficie delle cose. Complimenti ancora una volta per gli sforzi dei commercianti, pronti a partecipare attivamente alle nostre festività, e a tutti gli altri operatori che si stanno adoperando nei vari eventi cittadini, a rendere bella e vivibile la nostra Cisterna». Probabilmente chi si è reso responsabile di questo atto è stato ripreso da una delle telecamere del servizio pubblico, come è probabilmente è stato visto anche chi esattamente una settimana fa è entrato nello storico palazzo per imbrattare la Maddalena della Biagini. Ragazzata o no, quello del fenomeno degli atti vandalici, ricordando anche le bravate dello scorso anno nelle scuole, è un fenomeno in forte aumento in città.