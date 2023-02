Non ce l'ha fatta il paracadutista che sabato mattina, durante un lancio, è finito fuori dal campo di volo delle Grugnole a Nettuno. Si tratta di Roberto Serra, 58enne di Ostia, che per le gravissime condizioni era stato elitrasportato all'ospedale San Camillo di Roma. Sulla dinamica della tragedia indaga il commissariato di Polizia di Anzio. L'uomo, un paracadutista esperto, non aveva avuto problemi durante il lancio e con l'apertura del paracadute, poi qualcosa è andata storta durante la fase dell'atterraggio, che ha portato il 58enne di Ostia a finire fuori dalla zona dove era previsto l'atterraggio.