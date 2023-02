Era agli arresti domiciliari con l'accusa di spaccio di stupefacenti, ma, al termine di una furibonda litigata con la fidanzata, ha pensato bene di uscire di casa per andare a dipanare la situazione trasgredendo la misura restrittiva. La fidanzata ha dovuto addirittura richiedere l'intervento della polizia per cercare di calmarlo. Gli agenti giunti sul posto hanno sorpreso il giovane di 24 anni e lo hanno immediatamente arrestato per evasione. Il Tribunale di Latina ha disposto nei suoi confronti nuovamente la misura degli arresti domiciliari.