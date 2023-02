Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio in via Santa Maria a poca distanza dalla località Acciarella, nella periferia del capoluogo pontino non lontano dal confine con Nettuno. In circostanze al vaglio della Polizia Locale di Latina, intervenuta con due pattuglie per i rilievi e la gestione della viabilità, due vetture che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, una Fiat 600 guidata da un uomo di sessant'anni avrebbe sbandato nel momento di affrontare la curva, invadendo la corsia opposta mentre viaggiava in direzione di Acciarella. Proprio in quel momento nell'altro senso di marcia, quindi verso Borgo Santa Maria, sopraggiungeva una Peugeot 207 guidata da una donna di 42 anni. In seguito all'impatto, tanto inevitabile quanto violento, la Fiat ha proseguito la marcia girandosi più volte prima di fermarsi sul lato destro della careggiata, mentre la Peugeot si è fermata quasi subito. Alcuni passanti si sono fermati subito per prestare i primi soccorsi e dare l'allarme al 112, consentendo alle ambulanze del pronto intervento sanitario di intervenire prontamente per prestare le prime cure ai due automobilisti e trasferirli in ospedale per gli accertamenti medici: l'uomo e la donna non sono considerati gravi, ma sono stati trasportati presso l'ospedale di Aprilia con l'urgenza riservata ai codici rossi. Non sono mancati i disagi per la viabilità, interrotta durante le operazioni di soccorso e i successivi rilievi.