Borse di lusso, tra cui quelle di Louis Vitton e poi computer Apple Mac Min. Mettevano gli annunci su subito.it e alla fine hanno raggirato diverse persone «inducendo in errore l'acquirente sulla serietà dell'affare», è questo quello che ha scritto il magistrato inquirente nel capo di imputazione. Mettevano in vendita merce che non hanno mai consegnato.

Inoltre - in base a quanto contestato - i tre presunti responsabili che hanno 50, 81 e 53 anni, avevano condotto la trattativa telefonicamente con chi era interessato ad acquistare il computer. Dopo quella telefonata però poi più nulla. E' emerso infine che su un altro conto corrente intestato ad una terza persona, finivano i soldi oggetto del raggiro.

In tre sono stati rinviati a giudizio ieri al termine dell'udienza preliminare dal giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario con l'accusa di truffa. In aula il giudice ha accolto la prospettazione del pubblico ministero Andrea D'Angeli per due uomini e una donna, tutti di Latina. I fatti contestati sono avvenuti nel gennaio del 2019 e sono almeno quattro le vittime dei raggiri. La maggior parte con i computer Apple e poi anche con due borse. In aula ieri si è svolta l'udienza sulla scorta delle indagini condotte e della denuncia presentata dalle parti offese che avevano chiesto l'esercizio dell'azione penale. Alla fine il giudice ha deciso che il processo inizierà il 5 giugno del 2024 dal giudice Clara Trapuzzano Molinaro.