Disagi questa mattina sulla Pontina dove l'ennesimo incidente stradale sta congestionando il traffico. Una lunga coda si registra in direzione Roma per un sinistro avvenuto al km 35 e 900 della SS 148. La polizia stradale di Aprilia ha deviato il traffico sulla sola corsia di marcia per permettere il soccorso e il recupero dei veicoli coinvolti. Uno dei due conducenti è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna.