Un furto con scasso è stato portato a termine a Itri, proprio nella centralissima piazza Annunziata, attigua all'omonima chiesa parrocchiale, nella notte del weekend, ai danni del noto locale "Latteria", centro polivalente di ristorazione ma, soprattutto, struttura che ospita convegni, brindisi matrimoniali, presentazione di opere letterarie e pittoriche, dibattiti e incontri propositivi o stimolanti per una migliore vita pubblica in paese. A darne notizia lo stesso titolare, il giovanissimo Joseph Pennacchia, già noto in tutta Italia per essere stato il più giovane candidato, 18 anni appena, a consigliere comunale di Itri nelle elezioni amministrative del 1916.

Il giovane imprenditore ha scritto sui social della "visita" notturna di ignoti malviventi che, dopo aver forzato, in piena notte, l'ingresso in piazza Annunziata, adiacente a Piazza Incoronazione, hanno portato via un tablet, un elettrodomestico polifunzionale "Bimbi" e il deposito cassa per fornire il resto ai primi clienti della mattina.