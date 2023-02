Furto lampo al supermercato In'S in via Carlo Alberto a Sabaudia, ladri fuggono con la cassaforte. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto il colpo è stato messo a segno intorno alle due del mattino tra domenica e lunedì. Un furto evidentemente ben studiato. I soliti ignoti sono entrati da un ingresso laterale forzando una serranda per poi irrompere nella parte retrostante del supermercato. Quindi hanno rubato una cassaforte non riuscendo a sottrarre la seconda. Secondo alcune indiscrezioni il bottino sarebbe di circa 20mila euro. Alcuni residenti sono stati svegliati dal trambusto sentendo inizialmente un rumore simile ad uno scoppio ma sembra invece si trattasse di un mezzo, forse un furgone utilizzato per scardinare la serranda. Sembra che sia stata utilizzata anche un'auto rubata ad un residente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina che hanno avviato i primi rilievi sul posto. Non si esclude che possano essere visionate le telecamere anche di altre attività commerciali presenti in zona, oltre che quelle del supermercato, per risalire con esattezza al mezzo utilizzato dai ladri per trafugare la cassaforte per poi dileguarsi probabilmente in direzione via Litoranea.