Notte di paura all'ex Hotel de La Ville di Latina. La struttura ricettiva di via Scaravalli, zona centralissima della città, è stata preda delle fiamme, domate solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del capoluogo. L'incendio si è verificato attorno all'una della scorsa notte interessando alcuni vani dell'ultimo piano. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l'utilizzo dell'autoscala. Successivamente il personale dei vigili del fuoco, in collaborazione con le forze dell'ordine ha cercato di acquisire elementi utili per stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento. Non si registrano fortunatamente persone coinvolte.