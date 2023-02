Lunghe code e disservizi negli uffici comunali di via Ezio 36, a Latina, dove questa mattina si è verificato un blackout inaspettato per quanto riguarda la rete elettrica. Questa la nota del Comune di Latina: "Il servizio si scusa comunque per il disagio stato causato agli utenti. Tutte le persone che avevano appuntamento per questa mattina, appena sarà ripristinata la corrente elettrica, saranno ricontattate dagli uffici per concordare a breve un'altra prenotazione".