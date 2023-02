Pochi giorni fa hanno salvato la vita a un bambino che stava rischiando con il cibo, per questo le due volontarie della Croce Rossa e protezione civile Cb Rondine, Chiara e Martina Guidarelli, sono state ricevute e premiate dal sindaco Antonio Terra. Il primo cittadino le ha incontrate ieri pomeriggio nel suo ufficio di piazza Roma, alla presenza dei genitori delle ragazze e dei due gruppi di volontari, sono state ricevute dal sindaco Antonio Terra. «A loro il ringraziamento dell'amministrazione comunale per il tempestivo intervento che in questi giorni ha salvato la vita al piccolo Manraji».

Le due giovani volontarie, in un momento di emergenza, con grande freddezza e lucidità, attraverso una manovra di disostruzione, hanno infatti liberato le vie respiratorie a Manraji, trasferito poi in eliambulanza all'ospedale. «Vogliamo porgere un plauso - afferma il sindaco di Aprilia Antonio Terra - a nome della nostra comunità per il grande intervento di primo soccorso, salvare una vita non ha prezzo, un gesto meraviglioso che verrà ricordato per sempre. Un plauso anche per tutto il tempo profuso nelle attività di volontariato al servizio del nostro territorio. Chiara e Martina sono un esempio per tutti i nostri giovani. Vivi complimenti».