Stamattina al rientro dei bambini nella scuola primaria di Borgo Santa Maria dopo la chiusura per le votazioni, è scattato nuovamente l'allarme che la scorsa settimana aveva spinto diversi genitori a tenere i propri figli a casa, in seguito agli effetti di un intervento di sanificazione di due aule. Anche oggi almeno uno degli studenti avrebbe avvertito un malessere che ha spinto la famiglia a contattare il 112 per chiedere l'intervento dei soccorritori. Sono intervenuti quindi un'ambulanza e una pattuglia della Squadra Volante per documentare l'accaduto e informare l'Asl di Latina per le eventuali verifiche sulle condizioni dei locali.



I problemi sono iniziati all'inizio della scorsa settimana, quando diversi bambini hanno lamentato sintomi come occhi arrossati e bruciore alla gola, tutti alunni di due classi che pochi giorni prima avevano ricevuto la comunicazione da parte dell'istituto sull'attivazione della profilassi per un caso inizialmente classificato come scabbia, ma in realtà riconducibile a una patologia diversa sofferta da uno studente, trattata alla stessa maniera. Su richiesta dei rappresentanti dei genitori la scuola ha reso noto che le due aule erano state sottoposte a intervento di sanificazione, alimentando i dubbi dei genitori sulla salubrità degli ambienti per la tipologia dei trattamenti eseguiti. Tant'è vero che i bambini non sono stati portati a scuola, fino alla chiusura per le elezioni. Nel frattempo la direzione dell'istituto comprensivo ha comunicato che le aule erano agibili, ma i malori di stamattina hanno generato nuovamente preoccupazione tra le famiglie che tornano a chiedere maggiore chiarezza da parte della scuola.