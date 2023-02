Giulia Schiff, l'ex pilota dell'Aeronautica Militare vittima di presunti episodi di nonnismo all'aeroporto Comani di Latina si è sposata in Ucraina dove era andata a combattere. La ragazza originaria della provincia di Venezia, ha conosciuto lo scorso maggio nella legione straniera Victor un ragazzo di 29 anni di origini israeliane che ha sposato con rito civile. Anche lui è un ex militare. Insieme hanno fondato una associazione benefica. Il matrimonio è stato celebrato ieri. Giulia ha combattuto in diversi territori dal Donbass a Karkhiv. Intanto a Latina il processo che vede come parte offesa Giulia Schiff riprenderà il 20 marzo. E' stata autorizzata la citazione del Ministero della Difesa come responsabile civile ed escluse tutte le parti civili, tranne ovviamente Giulia Schiff. Tra poco più di un mese è prevista la testimonianza della 22enne che sognava di diventare una pilota nell'Arma azzurra e che ha denunciato di aver subito dei maltrattamenti da alcuni paricorso in occasione del battesimo dell'aria. La difesa degli imputati aveva messo in luce per gli enti l'astratta configurabilità del danno perchè non è ravvisabile alcuna forma di discriminazione. Gli imputati - tra cui una ragazza (sono residenti tra le province di Bergamo, Brescia, Vicenza, Macerata, Frosinone e poi Tivoli e Civitavecchia) - hanno ribadito un punto: si è trattato di una tradizione e in passato la giovane vi ha partecipato e che quelli contestati non sono atti di nonnismo.