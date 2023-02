In lutto il mondo della scuola per la morte di Fioravante Cardone, conosciuto da tutti come Vando, storico custode e collaboratore scolastico della scuola Gianni Rodari di Latina di via Fiuggi. La notizia della sua scomparsa a causa di un improvviso malore, ha suscitato profondo cordoglio tra insegnanti, colleghi e alunni. Vando aveva 64 anni e tra un paio di anni sarebbe andato in pensione, nei giorni scorsi era stato ricoverato al San Camillo di Roma per un infarto e purtroppo non c'è la fatta. Sapeva relazionarsi con i più piccoli con grande umanità, era un punto di riferimento per tutti e con il passare degli anni era diventata una vera e propria istituzione con lui sono cresciuti tantissimi bambini. Sul cancello della scuola è stato attaccato uno striscione da cui si percepisce quanto si è fatto volere bene.. <Ciao Vando>. Era un grande amante degli animali e per questo la scuola ha organizzato una raccolta fondi che saranno devoluti al canile di Latina. Lascia la moglie e tre figli. I funerali giovedì alle 11,30 nella chiesa di San Luca