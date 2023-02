Una carambola d'auto si è registrata nel tardo pomeriggio tra via Chiesuola e via delle Industrie, alle porte di Latina Scalo. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti con le pattuglie della Sezione Radiomobile per i rilievi e la gestione della viabilità, tre vetture sono entrate in collisione tra loro nel tratto di rettilineo tra la strada statale Appia e l'incrocio con via delle Industrie. Due macchine si sono scontrate frontalmente, mentre una terza è stata urtata all'altezza della ruota anteriore sinistra. Dopo la segnalazione al 112 sono intervenute le ambulanze del pronto intervento sanitario che hanno soccorso i tre conducenti e due passeggeri, tre uomini e due donne, tutti medicati sul posto prima di essere trasportati in ospedale. Le persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze, ma durante le operazioni dei soccorsi e i rilievi richiesti dalla complessità del sinistro, si sono registrati disagi per la viabilità che ha subito la chiusura di una corsia e il senso alternato.