Hanno scavalcato prima la recinzione del cortile, poi si sono arrampicati sul balcone al primo piano e - senza farsi troppi problemi - hanno infranto il vetro della finestra e sono entrati. Pochi istanti e chi era all'interno dell'abitazione, si è accorto che all'esterno c'era qualcuno che voleva rubare. E' accaduto nel tardo pomeriggio di martedì nel centro di Cisterna, esattamente in via Boito, dove ignoti hanno provato a rubare dentro a un appartamento quando all'interno c'era uno dei proprietari. Un colpo fortunatamente finito male con i malviventi in fuga e senza bottino, ma si tratta del terzo caso in poco più di una settimana.