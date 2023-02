Un giovane del luogo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina a seguito del violento impatto con una vettura mentre era in sella al sua moto. L'incidente è accaduto alle 19 su corso della Repubblica, direzione sud, all'altezza del km 54. Coinvolta un'Alfa Mito, in uscita dall'area commerciale ed entrata in collisione con una Honda Transalp proveniente da Latina e diretta verso il centro. L'impatto è stato improvviso quanto violento tanto che il centauro è stato disarcionato dalla due ruote ed è caduto rovinosamente a terra. La moto si è fermata dall'altra parte della carreggiata ad alcuni metri dal punto del sinistro. Il conducente della vettura è subito sceso prestando soccorso al ragazzo e al contempo chiamando il centralino delle emergenze. Qualche minuto dopo è sopraggiunta sul posto un'ambulanza del gruppo San Paolo della Croce che ha provveduto a trasferire il ferito presso il nosocomio del capoluogo. Oltre allo staff sanitario, sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale di Cisterna. Il personale diretto dal comandante Raoul De Michelis ha chiuso parzialmente la strada per oltre un'ora al fine di permettere i soccorsi al giovane e poi per effettuare in sicurezza tutti i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica che ha portato al sinistro tra i due mezzi. Il traffico proveniente da sud è stato dirottato verso via delle Province, mentre quello proveniente da nord ha subito forti rallentamenti con il transito a singhiozzo.