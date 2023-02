Tutto è nato perché la madre gli aveva tolto le chiavi di casa perché a quanto pare arrivava tardi la sera e lui voleva riprenderle. Sarebbe questo il motivo della lite in famiglia, degenerata in una aggressione verbale alla periferia di Latina, che ha portato sul registro degli indagati un giovane del capoluogo destinatario di un provvedimento restrittivo. Lo scorso 12 febbraio - dopo l'ultimo episodio - è scattata la denuncia da parte della donna nei confronti del figlio: un 27enne. Il reato ipotizzato dal pm Giuseppe Miliano è quello di maltrattamenti in famiglia. La donna ha riferito agli investigatori anche un episodio della scorsa estate quando durante una discussione il figlio le aveva messo le mani al collo e l'aveva spinta sul divano. In quell' occasione era intervenuta la sorella per placare gli animi e difendere la madre. Assistito dall'avvocato Ezio Lucchetti ieri si è svolto l'interrogatorio dal gip Pierpaolo Bortone e il giovane ha risposto negando gli episodi sottolineando comunque anche un clima di tensione che c'era in famiglia. Alla fine il magistrato ha emesso una ordinanza restrittiva con il divieto di avvicinamento sia nei confronti della madre che della sorella del 27enne.