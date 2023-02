La strada provinciale tra Borgo Santa Maria e Acciarella ha fatto da scenario all'ultimo incidente di una lunga serie. È successo nel primo pomeriggio di oggi all'altezza della prima curva che si incontra viaggiando in direzione Nettuno, la stessa in cui precedeva l'automobile con una coppia a bordo: il conducente ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato improvvisamente finendo sottosopra, fermandosi sul lato opposto della carreggiata. Sia l'uomo che la donna sono stati soccorsi dal personale del pronto intervento sanitario, comunque in condizioni non gravi. Mentre i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti per gli accertamenti del caso.



L'incidente si è registrato nello stesso tratto che, anche di recente, ha già fatto da scenario a numerosi sinistri stradali. L'ultimo giusto qualche giorno fa, quando due vetture si erano scontrate in piena curva, dopo che una delle due aveva invaso la corsia opposta. Un'escalation che desta allarme tra i residenti e gli utenti della strada che frequentano abitualmente quella zona.