E' stato trasferito d'urgenza all'ospedale Goretti di Latina il giovane motciclista di 19 anni rimasto gravemente ferito questo pomeriggio a seguito di un incidente stradale accaduto sulla statale Appia nel territorio di Cisterna. Il sinistro consumato nel quartiere di Collina dei Pini alle ore 15.45, ha visto coinvolta anche una vettura guidata da una donna del luogo di 49 anni. Sul posto lo staff sanitario del 118 che ha richiesto immediatamente l'ausilio di Pegaso, con il mezzo di soccorso aereo che è atterrato poco dopo in un terreno di via delle Querce. Viste però le delicate quanto serie condizioni del giovane motociclista e le relative difficoltà logistiche nel portarlo dal luogo dell'incidente al punto dove è atterrato Pegaso è stato predisposto il trasporto in ambulanza presso il nosocomio del capoluogo, dov'è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata. Anche la conducente della vettura, una Renault, è stata portata al pronto soccorso per accertamenti in codice giallo. La strada è rimasta chiusa fino alle ore 18 per permettere prima i soccorsi al 19enne e poi per effettuare tutti i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica che ha portato all'incidente. Diverse le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato impegnate nella gestione della viabilità.