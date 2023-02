La villetta di via Boito non è l'unica abitazione visitata dai ladri martedì pomeriggio nel cuore di Cisterna. E se nel primo caso il colpo è andato a vuoto perché in casa era presente l'anziana donna, nel secondo tentativo i malviventi sono riusciti ad andare a segno. Il proprietario di uno degli appartamenti che si affacciano sul parcheggio della scuola Giovanni Cena si è ritrovato tutte le stanze soqquadro quando mercoledì, quando è rientrato in casa dopo alcuni giorni di convalescenza in ospedale. L'uomo infatti era stato ricoverato presso il nosocomio del territorio a seguito di alcuni problemi di salute. I ladri, una volta constatato che la casa era vuota, hanno passato al setaccio ogni stanza portando via tutto ciò che fosse di valore. E come nel caso della villetta anche in questa circostanza sono state allertate le forze dell'ordine.



La notizia è cominciata a rimbalzare anche sul gruppo delle sentinelle virtuali "Basta furti a Cisterna". Uno degli oltre seimila iscritti alla community ha raccontato quanto accaduto al suo dirimpettaio. E non si tratta dell'unico caso: tra i commenti infatti, c'è stata un'altra segnalazione, sempre nel centro cittadino: «Ieri pomeriggio tra le 18 e le 19.40 dei balordi sono venuti a rubare. Via Alcide de Gasperi, dietro il supermercato In's. Fate attenzione», ha scritto il propietario dell'abitazione presa di mira dai ladri. Banditi che sapevano cosa prendere e portare via: sono stati rubati gioielli e oro, mentre sono stati lasciati oggetti hi-tech di valore che potevano però essere rintracciabili. Salgono così a cinque i casi segnalati in poco più di una settimana. Dopo un lungo periodo di quasi "calma piatta" a seguito del Covid, sulla pagina Facebook della ronda virtuale è tornato il tam-tam dei cittadini mirato ad avvisare quante più persone possibili.