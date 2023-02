E così i militari diretti dal tenente colonnello Paolo Guida, lo hanno riconosciuto e lo hanno tratto in arresto in esecuzione della ordinanza di custodia emessa nel frattempo dall'autorità giudiziaria.

L'aveva puntata, l'aveva seguita per un po' poi era scattato strappandole la borsa. La ragazza aveva provato a resistere e nella breve colluttazione aveva avuto la peggio ed era anche stata soccorsa e medicata al pronto soccorso dove era stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.

