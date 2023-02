È stato necessario l'intervento dei Carabinieri, ieri pomeriggio, per fermare l'azione di un uomo che, impugnando un coltello, infastidiva i passanti nel centro abitato di Borgo Sabotino, arrivando al punto di minacciarli con un atteggiamento aggressivo. Si tratta di una persona che soffre di disturbi della personalità e per questo poteva essere considerata pericolosa: dopo le segnalazioni di alcuni cittadini al 112, sono stati i militari del comando Stazione di Borgo Sabotino e le pattuglie della Sezione Radiomobile a intervenire per fermare la folle azione e portare l'uomo in caserma, da dove è stato trasportato poi in ospedale per le cure del caso.

L'episodio risale al primo pomeriggio di ieri quando alcuni passanti, trovandosi a tu per tu con l'uomo esagitato, temendo il peggio hanno chiesto aiuto ai Carabinieri. I militari della Compagnia di Latina sono intervenuti prontamente, impedendo che il soggetto potesse ferire qualcuno oppure procurarsi del male da solo. Una volta disarmato, è stato immobilizzato e portato in caserma, in attesa dell'arrivo di un'ambulanza che lo ha trasportato presso il pronto soccorso per il trattamento sanitario.