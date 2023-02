Il Comandante Provinciale Colonnello Lorenzo D'Aloia riceve i due carabinieri che una settimana fa hanno tratto in salvo l'anziana dalla casa in fiamme ad Aprilia. Oggi il comandante provinciale ha infatti incontrato il Vice Brigadiere Daniele Giardino ed il Carabiniere Stefano Perrone, in servizio presso la Sezione Radiomobile del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Aprilia, manifestando loro "il vivo e sentito apprezzamento per l'operato svolto, avendo agito con estremo coraggio e spirito di abnegazione per poter soccorrere una persona in imminente pericolo di vita".

Come ricordato dal comando provinciale sabato 11 febbraio i due militari dell'Arma, impiegati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, intervenivano a seguito di un incendio sviluppatosi al secondo piano di una palazzina. Giunti prontamente sul posto, dopo aver fatto evacuare gli occupanti dello stabile, venuti a conoscenza che nell'appartamento in fiamme vi fosse rimasta un'anziana donna, irrompevano all'interno dell'immobile saturo di fumo, prelevando la vittima esanime a causa delle inalazioni tossiche, mettendola così in salvo. I militari allertavano quindi il personale sanitario che praticava le cure del caso,mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme.