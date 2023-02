Uno spaventoso incidente stradale si è registrato ieri notte in strada Acque Alte, nella periferia di Latina tra Borgo Piave e Borgo Pdogora, dove un giovane della zona si è ribaltato con la propria automobile mentre rientrava a casa. È successo poco dopo la mezzanotte in circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del Distaccamento di Terracina che si è occupata di rilievi e accertamenti sulla dinamica.

La Fiat Panda guidata dal ragazzo viaggiava in direzione di Borgo Podgora, quando ha improvvisamente sbandato. L'utilitaria infatti ha deviato verso il lato opposto della carreggiata, per fortuna mentre non passavano altri veicoli, e ha urtato contro il muretto di un accesso privato. Dopo il primo impatto, probabilmente nel tentativo di rimettersi in carreggiata, l'automobilista ha sterzato verso destra, ma ha perso del tutto il controllo del mezzo, che è finito sulla banchina, ribaltandosi nella cunetta. L'utilitaria quindi si è fermata sottosopra in un campo adiacente alla strada provinciale, dove il ragazzo è stato soccorso dal personale di un'ambulanza del pronto intervento sanitario: trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti medici del caso, non ha riportato particolari conseguenze.