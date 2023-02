I carabinieri di Cori hanno tratto in arresto due uomini, un 50enne e un 35enne, entrambi di Caserta, ritenuti responsabili di una truffa in danno di una uomo 94enne del posto.

In particolare i militari operanti, nella tarda mattinata del 17 febbraio, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per delle truffe in corso in danno di anziani residenti nel centro storico del paese lepino, hanno eseguito un servizio di osservazione, nel corso del quale hanno notato la presenza di un veicolo sospetto, risultato a noleggio, al cui interno c'era un uomo che aveva un atteggiamento sospetto e appariva fosse lì in attesa dell'arrivo di un'altra persona, nella fattispecie un uomo che è poi saluto sul veicolo, poi seguito e perquisito dai carabinieri. I successivi accertamenti hanno permesso di acclarare che i due uomini avevano appena perpetrato una truffa ai danni di un anziano che, intimorito da una richiesta telefonica giunta del figlio che chiedeva denaro per non essere arrestato. I due malviventi sono riusciti attraverso questa leva psicologica a farsi consegnare un ingente quantitativo di monili in oro del valore di circa 40000 euro che una volta recuperati venivano restituiti alla víttima che sporgeva denuncia nei loro confronti.