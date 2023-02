Potrebbe esserci una matrice dolosa, un atto vandalico o una bravata, alla base del principio di incendio divampato domenica notte verso le 22 nella sede comunale distaccata in via Matteotti (ex Istituto d'Arte Baboto). Il pronto allarme dei residenti e il prontissimo intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale, hanno impedito alle fiamme di fare grossi danni. Sul posto, da subito, anche il sindaco Anna Maria Bilancia, gli assessori Giulio Federici e Luigina Vellucci e il personale dell'ufficio tecnico. Sono in corso le indagini.