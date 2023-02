Un colpo davvero singolare quanto mirato, quello messo a segno nelle scorse giornate da ignoti all'interno del centro equestre di via Tivera a Cisterna di Latina.



Secondo quanto si è appreso, una banda di ladri ha fatto irruzione durante le ore notturne nella grande tenuta alle porte di Doganella, passando verosilmente dai terreni che confinano con il centro equestre. E una volta dentro, i malviventi sono arrivati fino nell'area maneggio. Lì hanno trovato ciò che stavano cercando. Sono state portate via diverse selle di valore, trafugate dai vari magazzini e ripostigli. Alcune di queste erano di proprietà degli iscritti al centro: sono tante le persone che usufruiscono dei box del maneggio sia per prendersi cura dei propri cavalli che delle proprie attrezzature. Non contenta la banda, oltre alle selle, avrebbe portato via un mezzo agricolo e anche un veicolo, per poi sparire nella notte. Soltanto nelle ore successive la proprietà del centro si è accorta del furto lanciando l'allarme alle forze dell'ordine che adesso indagano sull'ultimo accaduto in città. Un danno non ancora quantificabile ma di sicuro di diversi migliaia di euro. Tra le piste battute dagli inquirenti c'è quella di ladri specializzati, dediti al mercato dell'usato parallelo. Acquistare l'usato è lecito sempre se non è provento di furto. Ma in questo caso, cioè per questo tipo di attrezzatura è difficile capire - o meglio risalire con certezza - se si tratta di una sella rubata o usata. Non si esclude quindi che alcune delle attrezzature possano essere già online su qualche annuncio di vendita.

Quello di Cisterna è uno dei centri equestri più grandi del centro Italia e forse proprio la sua notorietà, visti anche i tanti Gran Premi svolti negli ultimi anni, potrebbe aver attirato la banda di malviventi.